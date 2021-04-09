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كوريا الجنوبية تعلن الإفراج عن السفينة المحتجزة في إيران منذ يناير
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:00 ص
الفجر السعودي
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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن السفينة الكورية التي احتجزتها إيران مع القبطان في يناير كانون الثاني تم الإفراج عنهما اليوم الجمعة.
وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن السفينة "هانكوك كيمي" غادرت إيران صباح اليوم مع بحارتها.
وأفادت بأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة.
وكانت السفينة متوقفة في ميناء بندر عباس بإيران.
وكانت إيران قد احتجزت السفينة ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيماوية منذ يوم 4 يناير.
وفي فبراير شباط، وافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان. لكن القضية أثارت خلافا دبلوماسيا بعد أن طلبت إيران من سئول الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.
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