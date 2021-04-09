أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9-4-2021

تراجعت أسعار الأسماك خلال شهر مارس لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر كيلو سمك البلطي بنحو 16.9% ليسجل 29.50 جنيه مقابل 35.50 جنيه ، كما انخفض سعر كيلو "البوري" الطازج بنسبة 13.1% لتسجل 56.50 جنيه مقارنة ب65 جنيها في مارس 2020.



