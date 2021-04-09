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أسعار الأسماك اليوم الجمعة 9-4-2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الأسماك خلال شهر مارس لتستقر خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيثتراجع سعر كيلو سمك البلطي بنحو 16.9% ليسجل 29.50 جنيه مقابل 35.50 جنيه ، كما انخفض سعر كيلو "البوري" الطازج بنسبة 13.1% لتسجل 56.50 جنيه مقارنة ب65 جنيها في مارس 2020.

 وتراجع سعر كيلو "المرجان المجمد" بنحو 12.7 % ليسجل 34.50 جنيه مقابل 39.50 جنيه ، كما انخفض سعر كيلو ماكريل(مجمد) بنسبة 7.5 % ليسجل 33.75 جنيه مقابل 36.50 جنيه ،وانخفض سعر كيلو "الجمبري قشر وسط مجمد" بنسبة 17.5% ليسجل 123.75 جنيه مقابل 150 جنيه في مارس 2020، كما انخفض سعر كيلو فيليه(قشر بياض) بنسبة 17.9% ليبلغ 115 جنيها مقابل 140 جنيه.

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كيلو السبيط كيلو الجمبري كيلو البوري كيلو البلطي اسعار الاسماك

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