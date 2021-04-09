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تعرف على موعد صرف دفعة ابريل 2021 من معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:15 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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تعرف على موعد صرف دفعة ابريل 2021 من معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

موعد صرف دفعة ابريل من معاش تكافل وكرامة عبر موقع التضامن الاجتماعي، يتساءل أصحاب معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف دفعة ابريل 2021، فقد جاء معاش تكافل وكرامة ضمن قرارات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصا منه على تحسين دخل المواطن المصري الذى تأذى بعد اجتياح فيروس كورونا للبلاد. وفى خلال السطور القادمة سنعرض لكم موعد صرف دفعة ابريل.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
 خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقع خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة. والذى قد منحته الحكومة المصرية خلال الشهور الماضية بعد اجتياح فيروس كورونا للبلاد ومع ازدياد عدد الإصابات وعدم استقرار الأحوال الاقتصادية في العالم أجمع فقد قرر الحكومة المصرية بتمديد فترة المعاش،عملت الوزارة على فرز المتقدمين لمعاش تكافل وكرامة خلال شهر ابريل ومعرفة من المستحق من عدمه.  كما حثت المواطنين ممن يستحقوا المعاش على الدخول على الموقع  و الاستعلام عن موعد صرف دفعة ابريل،،وفي نفس السياق نحب التذكير بالشروط الواجب توافرها بالمتقدم لمعاش تكافل وكرامة وهى:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- سن المتقدم خمسة وثلاثون عاما فأكثر.
- أن يكون غير مسجل في معاشات التأمينات الاجتماعي.
- لا يكون عاملا باي من القطاعين الحكومي والخاص.
- أن يكون راتبه الشهري لا يتعدى ٤٥٠ جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل
 خصصت وزارة التضامن الاجتماعي  موقعها الرسمي تسهيلا على المواطن في مختلف محافظات مصر فمن خلاله يمكنك التقديم للمعاش ومعرفة موعد الصرف ومن أي مكان يتم صرف معاش تكافل وكرامة، وختاما يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ابريل من خلال الخطوات التالية:

- الدخول لموقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.
- اختيار خدمة الاستعلام عن دفعة ابريل.
- ادخال الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.
- وأخيرا الضغط على عرض النتيجة.

تعرف على موعد صرف دفعة ابريل 2021 من معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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