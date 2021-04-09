



ننشر احدث ترددات قناة سي بي سي دراما cbc drama علي القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021 بجودة HD





تردد قناة cbc دراما الجديد 2021 ، تعتبر قناة cbc دراما من أحد أشهر القنوات الفضائية المصرية وأهمها من بين القنوات الأخرى، حيث تهتم سلسلة قنوات سي بي سي بعرض محتوى قيم بهم المواطن المصري في العديد من المجالات المتنوعة أما قناة cbc drama تهتم كذلك بعرض الأعمال الدرامية المختلفة والمسلسلات العربية الشهيرة والتي يهتم لمتابعتها العديد من الفئات المختلفة من مشاهدين القناة بشكل دائم ومستمر، لذا حرصت إدارة القناة على إصدار تردد جديد وتحديث العمليات التقنية والفنية الخاصة بضبط الترددات خلال الفترة الماضية على القمر الصناعي نايل سات، ويتضح لكم من خلال المقال التالي التردد الجديد الخاص بالقناة





تردد قناة cbc دراما الجديد 2021

تعد قناة سي بي سي دراما من أحد القنوات الشهيرة والتابعة أيضا ليلية قنوات سي بي سي المصرية الفضائية، ولكنها مخصصة لعرض المحتوى الدرامي وبث الكثير من المسلسلات العربية الشهيرة والمميزة في جمهورية مصر العربية وأنحاء الوطن العربي بشكل عام ، ومن هنا نلاحظ أنها أحد أهم القنوات الفضائية العربية التي حازت على نسبة عالية من المشاهدات والتي وصلت الى الملايين في العالم العربي كله.





وأصبحت القناة مؤخرا تهتم ببث القناة المحتوى العربي الذي يحتاجه المشاهد العربي المحتوى على ثقافات مختلفة متنوعة ومحتوى ترفيهي أيضا مميز علي مدار الساعه بشكل مجاني دون تشويش أو تقطيع ما أدى إلى اكتساب ثقة كبرى وإعجاب واسع من قبل المتابعين لها.





تحديثات جديدة تردد قناة CBC دراما النايل سات 2021

يمكن لجميع المشاهدين لقناة سي بي سي دراما في مصر والوطن العربي بمتابعة القناة عبر تردد جديد تصدره إدارة القناة مؤخرا والذي يمكنكم استقباله بسهولة علي أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي نايل سات ، بإدخال التردد الجديد كما هو موضح بالتالي :





- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: افقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.



