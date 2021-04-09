



وزارة القوى العاملة تسجيل بيانات رابط مباشر manpower.gov.eg.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بصرف 500 جنيه بالرقم القومي





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021، قامت وزارة القوى العاملة مؤخرا بتدشين منحة مقدمة للعمالة الغير منتظمة ومحدودي الدخل لصرف مبلغ 500 جنيه مصري، وذلك عقب تصريحات دكتور سعفان الأخيرة بأن الحكومة تعمل الآن على إمكانية تسهيل صرف جميع برامج الدعم المقدمة من قبل الدولة إلى محدودي الدخل وأصحاب العمالة الغير منتظمة والأسر المصرية التي تحتاج إلى مساعدات مالية والمتضررين من الظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا في البلاد والتي أدت إلى تعطل الكثير من الأعمال وأحدثت الكثير من الخسائر والأضرار الخاصة بالحل الاقتصادية ، لذا من واجب الدولة عليهم تقديم يد العون لهؤلاء والمساعدات المالية التي تساعدهم على مواكبة الحياة والظروف المعيشية والحصول على حياة كريمة لجميع الأسر المصرية ، ومن هنا نستعرض معكم اجدد الأخبار والتفاصيل التي تتعلق بهذا الشأن من المنحة والمساعدات المقدمة من قبل وزارة القوى العاملة





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة واحدة من أحد برامج الدعم التي أطلقتها الدولة المصرية ووزارة القوى العاملة لمساعدة محدودي الدخل من المواطنين المصريين ، وتوجيها منها بصرف مساعدات مالية إلى الأسر الأكثر تضررا والتي تحتاج إلى مساعدات ودعم من فئات العمالة الغير منتظمة والارامل والمطلقات وغيرهم، ومن ثم تبدأ الوزارة بدراسة بيانات فئات المتقدمين إلى المنحة والتأكد من استحقاقهم بحسب الشروط المعلن عنها، وصرف تلك المساعدات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية او ماكينات الصراف الآلى أو غيرها من المنافذ المخصصة لصرف القيمة المستحقة من المنحة، كما يمكن إجراء الاستعلام الاستعلامات حول المستحقات وموعد الصرف وغير ذلك من الخدمات من خلال موقع القوى العاملة الرسمي باتباع مجموعة من الخطوات نستعرضها معكم خلال السطور القادمة.





خطوات كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021

- قم بالدخول إلى موقع الرسمي لوزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- قم بتحديد واختيار ايقونة الاستعلام عن المستحقات للعمالة الغير منتظمة.

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

- ثم قم بالضغط علي كلمة استعلام.





وزارة القوى العاملة تسجيل بيانات رابط مباشر manpower.gov.eg.. الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 بصرف 500 جنيه بالرقم القومي