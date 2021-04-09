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مقرب من لابورتا يصدم جماهير برشلونة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:30 ص
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
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أعرب إنريك ماسيب، اللاعب السابق لفريق برشلونة لكرة اليد وأحد الأشخاص المقربين من خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، على ثقته في الأخير على قيادة البلوجرانا إلى التقدم في السنوات المقبلة.

وتواجد ماسيب ضمن الحملة الترويجية لخوان لابورتا ويُعرف بكونه صديق مقرب لرئيس برشلونة الجديد.

وصرح ماسيب لإذاعة "كادينا كوبي: "فريق برشلونة الآن في مرحلة هامة للغاية، يتبقى بطولتين على المحك بعد أن ودّع دوري أبطال أوروبا يسعى إلى لقب الدوري وكأس الملك".

وتابع: "في الدوري برشلونة في وضع جيد للغاية بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد، وفي الكأس سيلعب النهائي بعد أقل من 10 أيام، أتمنى أن يكون الانتصار حليف الفريق والتتويج بالبطولتين، فهم قادرون على ذلك".

أما عن مستقبل ليونيل ميسي، علق لاعب كرة اليد السابق للبلاوغرانا: "ما يمكن قوله أنه هناك ثقة كبيرة بأن ميسي سينتهي به المطاف بالاستمرار ببرشلونة".

وعن إمكانية التعاقد مع هالاند أو مبابي، رد ماسيب: "ما أعرفه هو أنه يجب على الكتالونيين أن يكونوا متحمسين دائمًا للأفضل ولكن ليس الآن لأنه من الضروري التفكير في الموسم الجاري والبطولتين أمام الفريق".

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