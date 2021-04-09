أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9-4-2021

تباينت أسعار اللحوم خلال شهر مارس لترتفع أسعار اللحوم البلدي فى مقابل تراجع سعر اللحوم السوادنية، واستقرت الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.





وارتفع سعر كيلو اللحم الكندوز(بلدي طازج) بنحو4% ليبلغ 130 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها،كما زاد سعر كيلو لحم الضأن(بلدي طازج)بنسبة 12% ليبلغ 140 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها،وبلغ سعر كيلو "كبدة وقلوب وكلاوي بلدي طازج" نحو 135 جنيها مقارنة 130 جنيه بارتفاع بلغ 3.8 %.





وتراجعت اسعار كيلو اللحم البقري السوداني الطازج بنسبة 4.8% ليبلغ الكيلو 100 جنيه مقابل 105 جنيهات ، فيما استقرت أسعار كيلو اللحم الجاموسي البلدي الطازج عند مستوى 100 جنيه،كذلك "اللحم الجملي الطازج" عند مستوى 110 جنيهات .