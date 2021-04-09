Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9-4-2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تباينت أسعار اللحوم خلال شهر مارس لترتفع أسعار اللحوم البلدي فى مقابل تراجع سعر اللحوم السوادنية، واستقرت الأسعار خلال تعاملات اليوم الجمعة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وارتفع سعر كيلو اللحم الكندوز(بلدي طازج) بنحو4% ليبلغ 130 جنيه   مقارنة بنحو 125 جنيها،كما زاد سعر كيلو لحم الضأن(بلدي طازج)بنسبة 12% ليبلغ 140 جنيه مقارنة بنحو 125 جنيها،وبلغ سعر كيلو "كبدة وقلوب وكلاوي بلدي طازج" نحو 135 جنيها مقارنة 130 جنيه بارتفاع بلغ 3.8 %.

وتراجعت اسعار كيلو اللحم البقري السوداني الطازج بنسبة 4.8% ليبلغ الكيلو 100 جنيه مقابل 105 جنيهات ، فيما استقرت أسعار كيلو اللحم الجاموسي البلدي الطازج عند مستوى 100 جنيه،كذلك "اللحم الجملي الطازج" عند مستوى 110 جنيهات .

أخبار تهمك

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ حوالي 11 ساعة

التشيرنيجيتو: ريال مدريد يحسم صفقة القرن

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونجيث بدوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف عن أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعتين

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتوقع نتيجة الكلاسيكو

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:37 ص

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

07:55 ص

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج