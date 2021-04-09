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الزمالك يكشف حقيقة تمرد نجميه

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
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كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن حقيقة تمرد الثنائي أحمد سيد زيزو، وأحمد عيد، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد عمرو الدردير، أن زيزو لم يتمرد على نادي الزمالك في مباراة مولودية الجزائر والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل لا شيء، اللاعب كان يعاني من الألام في وجه القدم، وتم وضع له جبيرة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وتابع الدردير، أنه تم عمل الآشعة اللازمة للاعب بعد الوصول إلى القاهرة، ولا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية بشأن تمرد اللاعب.

وأكد الدرير، أنه لا أساس من الصحة بشأن تمرد أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق، ورفضه التدريب مع فريق الشباب، وأن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وأتم: "كنت أتواجد في نادي الزمالك، وأحمد عيد، لم يثير أي مشاكل مثلما نُشر في هذا الموضوع".

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