الطالع الفلكي الجُمعَه 9/4/202..بَحْلَقَة قِطَّة!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثامنة و11 دقيقة صباح غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى الثامنة و46 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 1 برمودة قبطى ، 9 نيسان رُومى ، 27 شعبَان ، ميمُون للغاية ، يوم شمّ النّسيم فى تل بَسْطَا-الزقازيق للإحتفال بالقطّة المصريّة ، قدّم هديّة قيّمة لنساء أسرتك.





قال الحكيم المصرى: (تفتكرى فيه زهور لو الإنسان بَصّلها يفقد الإحساس بالزّمن؟)-طبعاً،لو حبيبى إدّالى وردَة وبَصّتْلَهَا لاحَاحِسّ بزمان ولا بمكان. (صباح السالم من فيلم الرقص مع الشيطان-1993)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*النّجمة المصريّة الفرعونيّة ، الشّعرى اليَمَانِيّة

السّنة القبطيّة ذات الأصل الفرعونى تعتمد فى تقويمهاعلى ظهورنجمة شديدة اللمعان هى الشّعرى اليمانيّة ، سيريس ،نجم ألفا ،سِبْدِتْ وهذه النجمة تتجه نحوها الأهرامات بالجيزة والنجوم الثلاث فوق رؤس الأهرامات نجمات أوريون الثلاث على شكل سهم يُشير للنجمة المقصودة ، تظهرفى شهر سبتمبر من كل عام قبالة أنف أبى الهول لتعاود الظهور مرة أخرى فى نفس المكان بعد 365 يوم ، بداية ظهورها يتصادف دائماً أبداً مع فيضان النّيل لذا تمّ تقسيم مواسم الزراعة المصرية الثلاث مع ظهورها وعلى أساس أسماء فى الثقافة الفرعونيّة ، التقويم يعمل بنعومة فائقة على ضفاف النيل وبانتظام شديد منذ ستة آلاف عام على أقل تقدير وحتى اليوم.





1-(توت – بابه- هاتور- كهيك) ---- (آخِتْ/أشهر الفيضان)





2-(طوبه-أمشير-برمهات-برموده) --- (بِرِيتْ/أشهر الإنبات ونموّ الزّرع)





3-(بشنس-بؤونة- أبيب-مِسْرى) ---- (شُمُو/أشهر الحصاد-الصّيف)





شهر برمودة رابع شهرمن المُوسم الثانى بيِرِيتْ أو الشّهر الثّامن من السّنة الفرعونيّة ، رِنْ وِيتْ أو برامُوتى/فاراموىْ ، نسبةً إلى رِينّو ويِتْ المسئولة عن التغذية والحصاد وتُرسم على هيئة سيّدة برأس أفعى كوبرا حيث هكذا تبدو الأرض بعد حصاد الزّرع، رِينّو وِتْ زوجة سُوبك تمساح النيل لها سمعة واسعة فى أن تحديقها كافٍ لذبح الأعداء رغم أنّها ليست بقوّة وادجيت الثعبان الفرعونى ، مع ذلك فالقطّة العاديّة بقدرتها على التّحديق/البَحْلَقَة تقوم بإرسال شحنة كهربائيّة بسيطة لكنها كافية لِشَلّ الجهازالعصبى للفأر لإفتراسِه بسهولة وهذا ما تفعله إمرأة جميلة إن قامت بالتحديق فى وجه رَجُل لعدّة ثوان ، يُعرّف علماء الآثارالموعد الحقيقى ليوم شمّ النُسيم بأول يوم من برمودة بأنّه يوم مضغ البصل لخاطر القطّة باست/ باخِتْ/ اللى بتخربش الإحتفال بها بمدينتها بِرْ بَاسِتْ/منزل بَاسِتْ أو تلّ بَسْطَا بمدينة الزقازيق فيعزف الرّجال على النّاى والنّساء يضربن الدّفوف والفتيات الصغيرات يرقصن ،إلتهام البصل الأحمر والأصفر ومضغه كعلامة على الرّغبة فى زيادة الخصوبة و الذّرية وحماية الأسرة (بَا/جسد ،سِتْ/ سيّدة أنثى) أى جسد الأنثى فتمّ نَسْب إسم البِسّة- القطّة كأداة تعريف أو وصف للمرأة المصريّة لِمَا للقطة من صفات العناية بالنظافة الشديدة بنفسها والإنسيابيّة الجسديّة ، جمال المظهروالأمومة والطفولة، فى الثقافة المصريّة القديمة فالبصل المستدير بلونيْه الأصفر والأحمر يُعَبّرعن الشمس فى الظّهر وعند الغروب ، هو النّبات الوحيد الذى بإمكانه التفاعل مع الإنسان بجعله يذرف الدّموع لذلك كان دوره فى الطقوس الجنائزيّة عند الدّفن ، البصل ثانى طعام يُمكن للمصرى أن يُقدّمه بمحبّة لأخيه أو للغريب بعد رغيف الخبز لذلك فهو يحتل المرتبة الثانية فى الأهميّة لدى المصريين بعد القمح ، تمّ ربطه فى الإحتفال بباست لشهرة النّساء بالدّموع وقت الحزن والسّعادة لذلك فأكل البصل عن طيب خاطر نوع من المشاركة الوجدانية بشهامة من الرّجال للنساء خاصة أن الرجل لايبكى بنفس السّخاء بسبب ضيق القنوات الدّمعية لديه ، البصل له سمعة لا بأس بها كمقوٍّ للرغبة الجنسيّة و للخصوبة ، اليوم هوالموعد الحقيقى لشمّ النسيم الفرعونى كيوم للإحتفال بالرّبيع والمرأة القطّة معاً والتى تزين بيوت المصريين بجمالها والذى لايقل بأى حال عن زهور الرّبيع التى بدأت فى التفتّح.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد المُوسيقار الرّاحل عمر خورشيد رَحِمَهُ الله ، توازت ولادته والإحتفال بالرّبيع ، هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحِسَابيّة لإسم عُمَر محمّد عُمر خورشيد مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.

(صوت المُوسيقى)،(الإعتدال الرّبيعى)،(زهرة لوتس أرجوانيّة)،(بوّابات مُتعدّدة الألوان)،(دى حلوة جداً)،(الإجهاض خطيئة عظيمة)،(نزيف بالأنف)،(سَقّارة مصر).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التعريج على عيادات الأطباء للفحص سواءً لنفسك أو لأحد أفراد أسرتك أو البدء بكورس تخسيس أو تحسين القوام مُعضّد اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: لا تنجرف نحو عملية شراء ثقيلة لأرض أوعقار تحت مُسمّى القرش صيّاد فغالباً السرعة فى التعاملات النقديّة تشوبها عملية إستغفال أكيدة.





برج الجوزاء: فى المُناسبات ، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج السّرطان: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: الرّغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج العذراء: لاتسمح للآخرين برفع الكلفة بحجّة التواضع أو التباسط، مع الصنف الخطأ ستدفع الثمن من مزاح ثقيل يزعجك ، من كَثُرَ مُزاحه قلّت هيبَتُه.





برج الميزان: إن كنت تعتقد أنك ضحيّة لجرح عاطفى غائر فاقطع النّحيب واستجمع نفسك وقف على قدميْك ،وابحث لنفسك عن فرصة جديدة وحياة جديدة.





برج العقرب: حاول الموازنة بين التوفير ومُتعة الشّراء لتفرح أسرتك ، إستغل المساء لزيارة الطبيب إن دَعَت الحاجة.





برج القوس: التسوّق وصفة نفسية لعلاج الإكتئاب أو الشعور بالتوتر، لكن تكلفة هذا العلاج باهظة فاحرص على فحص سبب توتّرك الأصلى وعالجه.





برج الجدى: ترغب فى الإبتعاد عن الضجيج وأداء فروضك الرّوحيّة ،لاتنْسَ تلبية إحتياجات أسرتك الماديّة والمعنويّة فهى أيضاً واجب.





برج الدّلو: مُساعدتك لزوجتك أووالدتك فى أعمال المنزل مفيد لتحسين الروابط الأسريّة ، القليل من المُساعدة فى أعمال المنزل لن يُؤذيك.





برج الحوت: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.



