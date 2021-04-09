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زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن المدينة الذهبية المفقودة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن تفاصيل اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، موضحا أن هذه المدينة يطلق عليها إشراقة آتون، وتنتمي لأهم ملك من ملوك عصر الدولة الحديثة.

وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المدينة تضم مكان لصناعة الأحذية، ومكان لتخزين اللحوم، وآخر لصناعة الأسلحة، ومكان لصناعة الطوب اللبن، لافتا إلى أنهم عثروا على فخار ضخم جدا يصلح للعرض المتحفي.

وأضاف أنهم استخرجوا كميات ضخمة من المجوهرات، والخواتم، لافتا إلى أن المدينة ضخمة جدا، وتعتبر أكبر مدينة أثرية عثر عليها حتى الآن، حيث أثبت هذا الكشف أن الحضارة المصرية ليست حضارة موت. 

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