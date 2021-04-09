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المالكي يدعو إلى حماية تجربة الانتخابات في العراق
الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:00 ص
وكالات
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دعا الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية في العراق نوري المالكي، إلى "حماية تجربة الانتخابات واحترام الديمقراطية من أجل التداول السلمي للسلطة".
ولفت إلى أن "البعث البائد حركة موبوءة أنشأت لمحاربة الفكر الإسلامي"، مشيرا الى أنه "تم القضاء على البعث المجرم وأعدم بعض أزلامه ويحاول التسلل إلى بعض مواقع الدولة ولكنه لن يعود".
وأكد أنه "يجب أن نكون رجال دولة وأن نستثمر الحرية لحماية البلد وسيادته وألا يكون ساحة للنفوذ الأجنبي"، مضيفا: "يجب أن نترفع عن الخصومة والتناحر وأن نوحد الجهود وننظر إلى الأمام من أجل مستقبل البلد وخدمة الشعب".
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