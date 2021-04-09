Advertisements

أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل موسم قوي لأرباح الشركات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الجمعة، إذ تلقت الدعم من تنامي التوقعات بأن الشركات ستعلن عن أرباح قوية وتصدر توقعات متفائلة مع بدء موسم الإعلان عن تقارير الأرباح.

وصعد المؤشر نيكي 0.2 بالمئة إلى 29768.06 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة إلى 1959.47 نقطة.

وشهدت الأسهم في طوكيو انطلاقة مشرقة، إذ اقتفت أثر المؤشر ستاندرد أند بورز 500، الذي أغلق عند ذروة قياسية وتعليقات داعمة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الخميس.

وأغلقت أسهم ياسكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات الصناعية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات مستقرة قبل إعلانها عن نتائج أعمالها في وقت لاحق اليوم.

ويقول محللون إن النتائج قد تحدد مسار القطاع الصناعي الياباني، الذي من المتوقع أن يستفيد من انتعاش الإنفاق الرأسمالي العالمي وزيادة الاستثمارات لتخفيف نقص في أشباه الموصلات.

وكانت سهم مجموعة سوني أكبر الرابحين بين 30 سهما أساسيا على توبكس إذ ارتفع 2.77 بالمئة، وصعد سهم هيتاشي 2.66 بالمئة بدعم من تقارير ذكرت أن الشركة تجري محادثات لبيع وحدتها للمعادن.

وكانت الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 هي سيفن آند أي هولدينجز الذي تراجع 2.53 بالمئة وتلاه سهم إيتوتشو كورب الذي هبط 1.08 بالمئة.

أخبار تهمك

إجراءات مشددة خلال رمضان.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ينتظر قرار موسيماني الحاسم

منذ 39 دقيقة

شوبير يكشف عن أزمة كبرى في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بهذه الكلمات ينهي محمد كارتر الجدل حول إنفصاله من شيماء سيف

منذ حوالي 13 ساعة

مقرب من لابورتا يصدم جماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كلوب يتلقى هدية غير متوقعة من ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير جديد من السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك مُهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة إجراء تعديل وزاري (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستعيد نجمه قبل ساعات من مواجهة سيمبا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يكشف حقيقة تمرد نجميه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:37 ص

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

02:57 ص

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

02:14 ص

إجراء جديد من "التنمية المحلية" بشأن الـ"تكاتك"

07:55 ص

الأهلي يستعيد نجمه قبل ساعات من مواجهة سيمبا

10:05 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج