أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل موسم قوي لأرباح الشركات

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، اليوم الجمعة، إذ تلقت الدعم من تنامي التوقعات بأن الشركات ستعلن عن أرباح قوية وتصدر توقعات متفائلة مع بدء موسم الإعلان عن تقارير الأرباح.





وصعد المؤشر نيكي 0.2 بالمئة إلى 29768.06 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة إلى 1959.47 نقطة.





وشهدت الأسهم في طوكيو انطلاقة مشرقة، إذ اقتفت أثر المؤشر ستاندرد أند بورز 500، الذي أغلق عند ذروة قياسية وتعليقات داعمة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الخميس.





وأغلقت أسهم ياسكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات الصناعية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات مستقرة قبل إعلانها عن نتائج أعمالها في وقت لاحق اليوم.





ويقول محللون إن النتائج قد تحدد مسار القطاع الصناعي الياباني، الذي من المتوقع أن يستفيد من انتعاش الإنفاق الرأسمالي العالمي وزيادة الاستثمارات لتخفيف نقص في أشباه الموصلات.





وكانت سهم مجموعة سوني أكبر الرابحين بين 30 سهما أساسيا على توبكس إذ ارتفع 2.77 بالمئة، وصعد سهم هيتاشي 2.66 بالمئة بدعم من تقارير ذكرت أن الشركة تجري محادثات لبيع وحدتها للمعادن.





وكانت الأسهم الأقل أداء على توبكس 30 هي سيفن آند أي هولدينجز الذي تراجع 2.53 بالمئة وتلاه سهم إيتوتشو كورب الذي هبط 1.08 بالمئة.