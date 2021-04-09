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الأهلي يستعيد نجمه قبل ساعات من مواجهة سيمبا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدد موقف الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خوض مباراة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء اليوم الجمعة.

وقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بضم اللاعب في قائمته لمواجهة سيمبا التنزاني.

الأهلي يستضيف فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب الأهلي وي السلام، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن بواليا كان أصيب خلال مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، أول أمس الأربعاء.

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