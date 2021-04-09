شكوك حول إمكانية ضم برشلونة لنجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجدد الشكوك حول إمكانية وصول إيريك غارسيا، لاعب قلب دفاع فريق مانشستر سيتي إلى برشلونة مرة أخرى بعد وصول الإدارة الجديدة لخوان لابورتا.





ويتواجد غارسيا على رأس اللاعبين الذي يرغب برشلونة في التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية الماضية مع جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق، الذي قدم عرضًا بالفعل للمدافع ولكن المقابل المادي للصفقة الذي طلبه مانشستر سيتي حال دون وصول صاحب الـ 20 عامًا.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "الموندو ديبورتيفو" فإن غارسيا ظل على أعتاب برشلونة حتى مع الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن عدم وجود رئيس بعد رحيل بارتوميو تسبب في عدم الحسم".





وأضافت:"عقب وصول خوان لابورتا إلى مقعد الرئيس، والتحقق من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه الكيان بعد انخفاض الدخل بسبب وباء كورونا، قام الرئيس الجديد والأمانة الفنية بالتواصل مع وكيل غارسيا من أجل الاتفاق على شروط الانتقال".





وتابعت:"عرضت الإدارة الجديدة شروط مختلفة، أقل من الناحية المالية من تلك العرض الذي قدمه بارتوميو العام الماضي، مع تراجع بشكل كبير في الأرقام".





وأشارت الصحيفة إلي أن غارسيا الذي سيكون وكيلًا حرًا بعد أقل من شهرين، وعلى الرغم من أن رغبته في ارتداء برشلونة قوية للغاية، إلا أن قلب الدفاع الشاب يواجه الآن عقبة العرض الجديد من لابورتا بتخفيض الراتب والمكافآت وهو الأمر الذي قد يدفعه لإعادة التفكير في مستقبله.





وأختتمت:"إلى أنه بجانب عرض مانشستر سيتي نفسه، لدى إريك غارسيا مقترحات أخرى من عدة أندية ترغب في الحصول على خدماته وسيكون محل ترحيب بسبب أدائه القوي وسنه الصغير فضلًا عن كونه صفقة مجانية".