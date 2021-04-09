شكوك حول إمكانية ضم برشلونة لنجم مانشستر سيتي

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شكوك حول إمكانية ضم برشلونة لنجم مانشستر سيتي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:08 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجدد الشكوك حول إمكانية وصول إيريك غارسيا، لاعب قلب دفاع فريق مانشستر سيتي إلى برشلونة مرة أخرى بعد وصول الإدارة الجديدة لخوان لابورتا.
ويتواجد غارسيا على رأس اللاعبين الذي يرغب برشلونة في التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية الماضية مع جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق، الذي قدم عرضًا بالفعل للمدافع ولكن المقابل المادي للصفقة الذي طلبه مانشستر سيتي حال دون وصول صاحب الـ 20 عامًا.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "الموندو ديبورتيفو" فإن غارسيا ظل على أعتاب برشلونة حتى مع الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن عدم وجود رئيس بعد رحيل بارتوميو تسبب في عدم الحسم".
وأضافت:"عقب وصول خوان لابورتا إلى مقعد الرئيس، والتحقق من الوضع الاقتصادي الحرج الذي يعاني منه الكيان بعد انخفاض الدخل بسبب وباء كورونا، قام الرئيس الجديد والأمانة الفنية بالتواصل مع وكيل غارسيا من أجل الاتفاق على شروط الانتقال".
وتابعت:"عرضت الإدارة الجديدة شروط مختلفة، أقل من الناحية المالية من تلك العرض الذي قدمه بارتوميو العام الماضي، مع تراجع بشكل كبير في الأرقام".
وأشارت الصحيفة إلي أن غارسيا الذي سيكون وكيلًا حرًا بعد أقل من شهرين، وعلى الرغم من أن رغبته في ارتداء برشلونة قوية للغاية، إلا أن قلب الدفاع الشاب يواجه الآن عقبة العرض الجديد من لابورتا بتخفيض الراتب والمكافآت وهو الأمر الذي قد يدفعه لإعادة التفكير في مستقبله.
وأختتمت:"إلى أنه بجانب عرض مانشستر سيتي نفسه، لدى إريك غارسيا مقترحات أخرى من عدة أندية ترغب في الحصول على خدماته وسيكون محل ترحيب بسبب أدائه القوي وسنه الصغير فضلًا عن كونه صفقة مجانية".
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