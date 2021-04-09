تشكيل الهلال المتوقع امام اتحاد جدة فى الدوري السعودي

يواجه نادى اتحاد جدة نظيره الهلال اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الهلال الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة الهلال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو جوستافو كويلار، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو وأندريه كاريلو.

وفي الهجوم: بافيتيمبي جوميز.



