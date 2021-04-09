Advertisements
تشكيل الهلال المتوقع امام اتحاد جدة فى الدوري السعودي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:12 ص
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادى اتحاد جدة نظيره الهلال اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الهلال الدولي بالعاصمة السعودية الرياض فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة الهلال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، محمد البريك.
خط الوسط: محمد كنو جوستافو كويلار، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو وأندريه كاريلو.
وفي الهجوم: بافيتيمبي جوميز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements