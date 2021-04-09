ويمبلدون تبقى على موعدها رغم تأجيل رولان غاروس

أعلن منظمو ويمبلدون اليوم الخميس، أن البطولة ستقام في موعدها المقرر رغم تأجيل بطولة رولان غاروس أسبوعاً.





وكان منظمو رولان غاروس قد أعلنوا في وقت سابق اليوم، أن بطولة الغراند سلام ستقام هذا العام في الفترة ما بين 30 مايو (أيار) و13 يونيو (حزيران)، بعد أسبوع من الموعد المخطط له، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور، المحدود بسبب وباء كورونا المستجد، ما يعني تقليص المدة بين البطولة الفرنسية وويمبلدون إلى أسبوعين فقط.





وقرر منظمو ويمبلدون، التي ألغيت العام الماضي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، عدم تعديل موعدها لتنطلق كما كان مقرراً في 28 يونيو (حزيران) المقبل.





وبناء عليه سيتقلص موسم البطولات التي تقام على الأراضي العشبية إلى أسبوع حيث ستتزامن بطولتا سانت-هيرتوجنبوش وشتوتغارت مع الأسبوع الثاني من رولان غاروس.





وأفاد منظمو ويمبلدون في بيان: "بهدف الحد من التأثير على باقي جدول الموسم، سيتقلص موسم الأراضي الشعبية إلى أسبوع في 2021، ستقام ويمبلدون في موعدها المحدد من 28 يونيو (حزيران) وحتى 11 يوليو (تموز)، سيعود موسم الملاعب العشبية ليكون من ثلاثة أسابيع في 2022".



