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كيف كان يستعد النبي محمد لشهر رمضان؟ (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، كيف كان يستعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان المبارك.

وأشار رضا خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إلى رواية لسيدنا سلمان الفارسي قائلا إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خطبنا في آخر يوم من شعبان وقال: "أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه إلى الله بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر الرحمة، وشهر المواساة، شهر يزاد في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء".

ولفت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصنع ألعاب للأطفال من "العهن" أي من الصوف، لكي تكون حافزا لهم لصيام أكبر وقت ممكن، مشددا على ضرورة الاستعداد الجيد لرمضان بقلوب خالصة لشهر الرحمة.

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