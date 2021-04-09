هكذا علق الفنان أحمد مجدي على إنتهاء عرض "الآنسة فرح"

علق الفنان أحمد مجدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، على انتهاء حلقات مسلسل الآنسة فرح.









ونشر أحمد مجدي مجموعة من الصور من آخر مشاهد للمسلسل وعلق قائلا: "كانت رحلة لذيذة وممتعة جداً استمتعت بيها وبفرحتكم وسؤالكم دايماً عن المسلسل وعن شادي.. هتوحشونا ونشوفكوا قريباً إن شاء الله! #الآنسة_فرح".









ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني لعديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.













مسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The V irgin.