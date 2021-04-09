أحمد فهمي يشيد بمركز مجدي يعقوب للقلب بعد

زار الفنان أحمد فهمي، أمس، مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان؛ لدعم وتقديم المساندة للأطفال المرضى بالمركز.





وأجرى "فهمي"، جولة بأقسام المركز المختلفة واطلع على تفاصيل وخطوات استقبال المرضى وعلاجهم وحجم العمليات التي يتم إجرائها يوميًا، كما التقط صور تذكارية مع الأطفال وذويهم لإسعادهم ومساندة أسرهم.

وأشاد الفنان أحمد فهمي، بمركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان والأجهزة الطبية الحديثة الموجودة به، والتي تضاهي المستشفيات العالمية، بالإضافة إلى تميز الفريق الطبي من أطباء وممرضين، ودعا "فهمي" محبي الخير للتبرع للمركز لمداولة المزيد من أطفال مصر ورسم البهجة على وجوه ذويهم.

ونشر أحمد فهمي مجموعة من الصور له، على حسابه بتطبيق انستجرام، أثناء تواجده بمركز مجدي يعقوب، وعلى عليها قائلا:" زيارة من القلب".