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الأهلي ينتظر قرار موسيماني الحاسم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:32 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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قدمت لجنة التخطيط في الأهلي اقتراح على المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تضمن إعادة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق السابق والمعار من طلائع الجيش إلى الإسماعيلي وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الدراويش في الآونة الأخيرة.

ويخطط مسئولو الأهلي لدعم الجبهة اليسرى خصوصًا مع عدم وجود بديل لنجم الفريق التونسي علي معلول بالإضافة إلى كثرة الإصابات التي تعرض لها محمود وحيد والاعتماد على أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من مركزه في قلب دفاع.

ومن المتوقع أن يكون القرار النهائي بشأن التعاقدات للمدير الفني الجنوب أفريقي الذي حدد احتياجاته وأن دور لجنة ااتخطيط هو الترشيح ومناقشته ولكن القناعات تخصه فقط وسيتم حسم كل الأمور في نهاية الموسم الحالي.

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