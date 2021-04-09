بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الرياضة بجنوب السودان (صور)

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور ألبينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، بروتوكول التعاون المشترك بغية التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتور خالد حمودة عميد كلية التربية الرياضية للبنين الأسبق ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد السابق، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، والدكتور تونج كور الأمين العام للجنة الأولمبية بجنوب السودان، ووفد من مستشاري ومسئولي الوزارة بجنوب السودان.





وأكد الدكتور قنصوه، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين بين مصر وجنوب السودان، موضحًا أن التعاون سيتم من خلال كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية وفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، وأضاف أن بروتوكول التعاون يتضمن التعاون فى بناء جيل من القادة الرياضيين من طلاب وشباب جمهورية جنوب السودان بما يؤهلهم لقيادة الحركة الرياضية الوطنية، فضلًا عن تطوير الإطار الأكاديمي بين الطرفين في مجال علوم الرياضة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرًا أن أوجه التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان ستتضمن إتاحة الفرصة لعدد من طلاب جنوب السودان قضاء فترة تدريب فى المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع علوم الرياضة، وإيفاد أعضاء هيئة التدريس للإستفادة من الخبرات الأكاديمية من جامعة الإسكندرية، والمشاركة فى المؤتمرات المنعقدة فى كلتا الجهتين، والمشاركة فى إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال الإدارة الرياضة.



