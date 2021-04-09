أحمد حسن يتألق في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

نشر أحمد حسن ، نجم منتخب مصر سابقا ، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

و تفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى :

برنس الكرة المصرية - الصقر - العميد منور الدنيا كلها ياغالي ربنا يحفظك







يذكر أن الصقر قال لبرنامج في الستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام: "اخترت العودة للأهلي بسبب حبي له منذ الصغر إضافة الى رغبتي في تحقيق بطولات وصناعة تاريخ داخل بلدي".













وأكمل: الأهلي كان الاختيار الافضل لي رغم وجود عرض قوي ماديا لي في ذلك التوقيت.









وأفصح: السد القطري عرض ضمي مقابل 2 مليون يورو ولكني فضلت الأحمر لرغبتي في صناعة بطولات وتاريخ معهم.