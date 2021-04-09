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أحمد حسن يتألق في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
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نشر أحمد حسن ، نجم منتخب مصر سابقا ، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

 

و تفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى : 

 

برنس الكرة المصرية - الصقر - العميد منور الدنيا كلها ياغالي ربنا يحفظك 



يذكر أن الصقر قال لبرنامج في الستاد مع كريم خطاب عبر نجوم اف ام: "اخترت العودة للأهلي بسبب حبي له منذ الصغر إضافة الى رغبتي في تحقيق بطولات وصناعة تاريخ داخل بلدي".




وأكمل: الأهلي كان الاختيار الافضل لي رغم وجود عرض قوي ماديا لي في ذلك التوقيت.



وأفصح: السد القطري عرض ضمي مقابل 2 مليون يورو ولكني فضلت الأحمر لرغبتي في صناعة بطولات وتاريخ معهم.

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