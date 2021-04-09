تعليق مثير من مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز على غرناطة

كشف مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار إن فريقه وضع قدما في نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على مضيفه غرناطة، في ذهاب ربع النهائي الذي أقيم على ملعب نويفو لوس كارمينيس بهدفين مقابل لا شئ.





قال سولشار في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "بدا الأمر وكأن المباراة ستنتهي 1-0، لكننا سعداء بتقدمنا بهدفين، من الجيد تسجيل هدفين خارج أرضنا، النتيجة النهائية ممتازة".





وأشار المدرب إلى أن ماركوس راشفورد رغم عدم تعافيه تماماً من الإصابة، إلا أنه سجل هدفاً رائعاً، ذا جودة استثنائية".





وأضاف: "لاعب يتعين علينا حمايته لأنه مهم، لكن كان من المهم للغاية أن يلعب وقدم أداءاً جيداً".





وعن صاحب الهدف الثاني، البرتغالي برونو فرنانديز، أشار إلى أنه هو من يقود الفريق إلى الأمام، ويريد دائماً أن يؤدي بشكل جيد للغاية.





وبهذه النتيجة، تتعزز فرص الفريق الإنجليزي في العبور إلى الدور التالي، حال استمر أداء الكتيبة الإسبانية عند هذا المستوى في لقاء الإياب.





ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في 15 أبريل الجاري في إنجلترا.



