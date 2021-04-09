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طهران: التحقق من رفع العقوبات أمر أساسي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عضو الوفد المفاوض في فيينا، كاظم غريب آبادي، أن إلغاء العقوبات بشكل عملي والتحقق من ذلك هو الخيار الوحيد بالنسبة لبلاده.

وقال غريب آبادي خلال اجتماع افتراضي مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة، إنه في حال أرادت واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي، عليها رفع كافة العقوبات عمليا.

وأضاف: "أعلنا بشفافية خلال مباحثات فيينا ضرورة رفع كافة أشكال العقوبات"، بما فيها تلك المدرجة في الاتفاق النووي والعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والعقوبات التي فرضت بذرائع غير نووية.

وشدد ممثل إيران على أن "التحقق من رفع العقوبات أمر أساسي"، ما يعني أن تتمكن ايران من إبرام صفقات شراء النفط وتصدير النفط والحصول على العائدات عن طريق القنوات المصرفية.

وأشار غريب آبادي إلى أن "مباحثات فيينا تركز كذلك على الخطوات التي ستتخذها إيران في التزاماتها الفنية في حال انتهكت واشنطن تعهداتها بعد العودة إلى الاتفاق النووي"، مؤكدا أنه "لم تتم مناقشة أي مقترح بشأن العودة خطوة بخطوة إلى الاتفاق النووي".

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الكلمات المفتاحية

طهران العقوبات إلغاء العقوبات

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