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بدعوة من السيسي.. قيس سعيد يزور مصر للمرة الأولى

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يصل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة مصر في زيارة هي الأولى من نوعها تستغرق 3 أيام تنتهي في 11 إبريل الجاري بدعوة من نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانا أمس الخميس توضح فيه إلى أن الزيارة تستهدف إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء.

وسافر مؤخرا سعيد إلى ليبيا ليكون أول رئيس تونس يزور ليبيا منذ عام 2012، وهو مواليد عام 1985 والرئيس السابع للجمهورية التونسية وهو أستاذ جامعي مساعد متخصص في القانون الدستوري، وتلى الحكم في أكتوبر عام 2019.
 
واندلعت في تونس ثورة شعبية في نهاية عام 2010 فيما عرف بثورات الربيع العربي وهرب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية ومات هناك وتولى بعده الرئيس الباجي قائد السبسي الذي توفى في 25 يوليو 2019.

وتحتفل تونس اليوم فيما يعرف بعيد الشهداء وهو يوم الثورة ضد المستعمر الفرنسي في 9 إبريل 1938


 

 
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