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موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أحمد رمضان بيكهام - أيمن أشرف



خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة



خط الهجوم : حسين الشحات - جونيور أجاي - محمد شريف.

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