المركزي الأوروبي: سحب الدعم المالي مبكرا يضخم الآثار المرعبة على الاقتصاد العالمي

ذكرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الحكومات لا يمكنها تحمل التوقف عن جهود دعم اقتصاد المنطقة من خلال الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.





وقالت في اجتماع لصندوق النقد الدولي واللجنة المالية: “لا يزال التمسك بموقف مالي طموح ومنسق حاسما، حيث إن السحب المبكر للدعم المالي يمكن أن يؤدي إلى تأخر التعافي وتضخيم الآثار المرعبة على المدى الأبعد”.





وأضافت لاجارد، أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي “يمكن إعادة معايرتها في حال تطلب الأمر للحفاظ على ظروف مالية مواتية”. وقرر صناع السياسات في اجتماعهم، الذي عقد في 10 – 11 مارس تكثيف شراء السندات بموجب برنامج الطوارئ البالغة قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) بعد ارتفاع العائدات.