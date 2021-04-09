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تعليق سولشاير بعد الفوز أمام غرناطة في الدوري الأوروبي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
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أبدى المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشار، سروره، بالفوز 2-0 الذي حققه فريقه على مضيفه غرناطة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، الذي أقيم على ملعب نويفو لوس كارمينيس.

قال سولشار في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "بدا الأمر وكأن المباراة ستنتهي 1-0، لكننا سعداء بتقدمنا بهدفين، من الجيد تسجيل هدفين خارج أرضنا، النتيجة النهائية ممتازة".

وأشار المدرب إلى أن ماركوس راشفورد رغم عدم تعافيه تماماً من الإصابة، إلا أنه سجل هدفاً رائعاً، ذا جودة استثنائية".
وأضاف: "لاعب يتعين علينا حمايته لأنه مهم، لكن كان من المهم للغاية أن يلعب وقدم أداءاً جيداً".

وعن صاحب الهدف الثاني، البرتغالي برونو فرنانديز، أشار إلى أنه هو من يقود الفريق إلى الأمام، ويريد دائماً أن يؤدي بشكل جيد للغاية.

وبهذه النتيجة، تتعزز فرص الفريق الإنجليزي في العبور إلى الدور التالي، حال استمر أداء الكتيبة الإسبانية عند هذا المستوى في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في 15 أبريل (نيسان) الجاري في إنجلترا.

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