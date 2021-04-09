الأرصاد تكشف تفاصيل تحول الطقس في "عطلة الأسبوع" (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بين 3 و4 درجات مئوية، وأن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد.





وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيفا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد ستكون مثيرة للرمال والأتربة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 25 والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 20 الصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 15.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 15.

دمياط العظمى 20 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 15.

السويس العظمى 26 والصغرى 16.

العريش العظمى 21 والصغرى 15.

طابا العظمى 25 والصغرى 19.

سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 14.

شرم الشيخ العظمى 29 والصغرى 21.

الغردقة العظمى 30 والصغرى 23.

الفيوم العظمى 26 والصغرى 15.

بني سويف العظمى 28 والصغرى 16.

المنيا العظمى 32 والعظمى 18.