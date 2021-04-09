إيمي طلعت تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان على طريقتها الخاصة

هنات الفنانة ايمى طلعت زكريا متابعيها بـ مناسبة حلول شهر رمضان ، ونشرت صورة لها عبر موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .









وعلقت ايمى قائلة “ رمضان قرب كل سنه وانتم طيبين ويارب بخير وسعاده ".







وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا تعرضت مؤخرا لوعكة صحية.







ونشرت إيمي صورة لها من داخل المستشفى، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وكتبت إيمي على الصورة تعليق أحد المتابعين: "شكلك مقضياها يا إيمي والعة معاكي".

لتعلق إيمي على الصورة: "الحمد لله".