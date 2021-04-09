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الحكومة تكشف حقيقة منحة شهر رمضان لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة"

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم حقيقةً الرابط المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي روابط جديدة لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة" في الحصول على منحة بمناسبة شهر رمضان.

وأكدت الوزارة، أن الرابط المتداول مزيف، وأن تلك المنحة وهمية ولا علاقة للوزارة بها، مُشيرةً إلى أن أي منح أو مساعدات تقدم لمستحقي "تكافل وكرامة" يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.

وفي سياق متصل، يمكن لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة" الاستعلام عن صرف معاشات شهر أبريل عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة شريطة أن تكون سارية، ثم بعد ذلك يتم اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال الاسم رباعي، وتحديد الشهر المقرر صرفه، ثم يقوم المواطن بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص به، واختيار استعلم الآن، ليظهر أمامه كافة البيانات المتعلقة بالمعاش والبطاقة، كما يمكن للمواطن تقديم أي شكوى متعلقة بتكافل وكرامة، من خلال تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، واختيار أيقونة تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية بالموقع، ثم كتابة الرقم القومي، والبيانات المتعلقة به، المتمثلة في الاسم رباعي، والمحافظة، ورقم الكارت، ونص الشكوى في الخانة المخصصة لها على الموقع، والضغط على أيقونة إرسال الشكوى.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
الحكومة تكشف حقيقة منحة شهر رمضان لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة"
الحكومة تكشف حقيقة منحة شهر رمضان لمستحقي برنامج "تكافل وكرامة"

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