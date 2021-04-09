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بعد زيادة الإصابات.. محافظ كفر الشيخ: "بنرش ونعقم أماكن التجمعات" (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة، خاصة بعد إعلان وزيرة الصحة تسجيل المحافظة أعلى نسبة زيادة في الإصابات، قائلا: "إحنا في عصب الموجة الثالثة".

وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المحافظة تطبق كافة الإجراءات الاحترازية، ويتم تعقيم الأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين مثل مواقف السيارات، والمنشآت التعليمية.

وأضاف أن هناك ارتفاع في عدد الإصابات، ولكن النظام الصحي قادر على مواجهة هذه الزيادة، لافتا إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات العزل لم تتخطى 65%، مطالبا المواطنين الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتقليل التجمعات.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من أهالي المحافظة ملتزمون بارتداء الكمامة، مضيفا: "إحنا بنرش ونعقم الشوارع، والمدارس، والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات"، منوها بأنهم فور رصد تجمعات محظورة مثل سرادقات العزاء يتم فضها فورا.

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موجة ثالثة كورونا كفر الشيخ إصابات

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