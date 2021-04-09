تخفيضات تصل لـ 50% على منتجات معرض "أهلا رمضان" في الإسماعيلية

أعلن النائب أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسماعيلية، عن تطبيق الخصومات المتفق عليه لصالح المواطنين التي وصلت خلال الأيام الماضية الى 50 %، بمعرض " أهلا رمضان" بالإضافة الى متابعة جودة المنتجات والسلع المعروضة، ومتابعة العارضين ومدى التزامهم بقائمة الأسعار المعلنة مُنذ اول يوم افتتاح المعرض.



حيث شهد معرض " أهلا رمضان" بمحافظة الإسماعيلية، خلال الأيام الماضية إقبال شديد، وذلك بعد إعلان الخصومات التي وصلت الى 50%، من بعض العارضين وخاصةً منتجات شهر رمضان الكريم من الياميش وبعض السلع الأخرى وسط احتفالات أُقيمت من أجل المترددين على المعرض وسط أجواء رمضانيه.



ويُقام معرض "أهلًا رمضان" ٢٠٢١ تحت إشراف الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بمركز شباب الشيخ زايد والذي تم افتتاحه ولمدة شهر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي _ رئيس الجمهورية، والسيد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

