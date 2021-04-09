الزيادة في الصعيد.. خارطة كورونا بالمحافظات



يوما بعد الآخر، تظهر معلومات جديدة عن فيروس كورونا في مصر، ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وسط عجز الحكومات في السيطرة عليه.





وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



عدد حالات كورونا في مصر

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة، مقارنة مع 783 إصابة و37 وفاة.





وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 208082 منها 157889 حالة تم شفاؤها، و12323 وفاة.



زيادة الإصابات في الصعيد

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معدل الإصابات الأسبوعية مستقر منذ 6 أسابيع إلى حد ما، وهناك زيادة فى محافظات الصعيد، وأن محافطة كفر الشيخ بها زيادة 34% والشرقية 14% وقنا 30% ومقارنة بالعام الماضى.



المحافظات الأعلى إصابة

وتابعت أن محافظات الصعيد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإصابة بداية من محافظة الفيوم حتى قنا، موضحة أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة على مستوى الجمهورية هي "كفرالشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، أسيوط، قنا".



بداية الموجة الثالثة لكورونا

فيما قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق، إن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في 7 محافظات يؤكد بداية الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مؤكدا أن تلقيح المواطنين ضد الفيروس وإتباع الاجراءات الوقائية سيكون وسيلة للحد من إرتفاع الإصابات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".