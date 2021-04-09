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ما بدائل موائد الرحمن بعد منعها؟.. عالم أزهري يجيب (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب تفعيل فقة الضرورة حال وقوع أزمات لا سيما جائحة كورونا التي تسببت في حظر التجمعات ومنع موائد الرحمن خلال شهر رمضان المقبل، مضيفا أنه لا يجب التوقف عن الخير بعد حظر الموائد.

وأوضح "رضا" خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الأموال التي كانت مخصصة لموائد الرحمن يمكن توجيهها إلى أقرب الأقربين من فقراء العائلة، مؤكدا أن المؤمن يثاب على ذلك بأجرين، أجر صلة الرحم وأجر الصدقة.

وتابع أن الصدقة على الأقارب يترتب عليها وصولها إلى مستحقيها مقارنة بموائد الرحمن في الشارع التي من الممكن أن تجمع بين الغني والفقير.

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