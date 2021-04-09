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مارسيلو بيلسا يطلق تصريحا مثيرا بحق جوارديولا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:36 ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
وكالات
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تحدث مارسيلو بيلسا المدير الفني لفريق ليدز يونايتد عن مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر سيتي غدا السبت على ملعب "الاتحاد" في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي في أكتوبر الماضي، وقد سجل رودريجو، المنضم إلى ليدز يونايتد في صفقة قياسية للنادي، هدف التعادل 1 / 1 للفريق بعد أن تقدم مانشستر سيتي بهدف سجل رحيم سترلينج في الدقيقة 17 .

وقال بيلسا :"المباريات أمام الفرق القادرة على إيجاد الحلول أو التي تحقق أشياء غير متوقعة، تكون مليئة بالمفاجآت."

وقام المدرب الأرجنتيني بتوضيح التصريحات التي أدلى بها قبل أيام والتي وصف من خلالها بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأنه "ساحر".

وقال بيلسا :"عندما صنفت الفريق الذي يدربه جوارديولا، واسلوب اللعب بأنه ساحر، لم أكن أقصد أنه يمارس السحر."

وأضاف :"ما كنت أحاول قوله إن الفريق يصنع العديد من الهجمات المفاجئة، وبالطبع ما يساعد على ذلك هي كفاءة اللاعبين."

وتابع في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة :"لكن هناك طريقة للتحفيز على ما يقدمونه، وهو أمر يصعب اكتشافه. من الخارج، يبدو الأمر وكأن المدير الفني يفعل شيئا سحريا."

ويتطلع ليدز يونايتد، صاحب المركز الحادي عشر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية سعيا لإنهاء الموسم في النصف الأول من جدول الدوري، بينما يسعى المتصدر مانشستر سيتي إلى الفوز والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب الثالث له خلال أربعة أعوام.

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