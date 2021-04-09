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روسيا تسجل أكثر من 400 وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، لأول مرة منذ ستة أيام.

 

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 9150 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8672 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (2421 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (703 حالات).

 

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 402 وفاة (مقابل 365 وفاة أمس)، فيما تماثل 9662 مريضا للشفاء.

 

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و623984 إصابة مؤكدة منها 102247 حالة وفاة و273037 حالة نشطة وأربعة ملايين و248700 حالة شفاء.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 123 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 340 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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