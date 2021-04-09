للتيسير على المواطنين.. الأحوال المدنية تجوب قرى مصر لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي

أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأمورية مأمورية خارجية لمحل إقامة إحدى السيدات بإحدى القرى بالمنوفية "تعاني من مرض مزمن" وتم عمل الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.





وفي ذات السياق يواصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم بأوجه اليسيرات الإجرائية واللوجيستية الممكنة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان وثوابت منظومة الأمن المعاصرة، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية فقد قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأمورية لإحدى القرى التابعة بمحافظة المنوفية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من السيدات تلبيةً لإلتماساتهن، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.





يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.