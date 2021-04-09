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باحث مصري ببريطانيا: العالم يكشف تطورا جديدا في لقاحات كورونا (فيديو)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات بجامعة لانكستر البريطانية، إن أكثر من 31 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، 6 ملايين شخص منهم حصلوا على جرعتين، مشددًا على أنه لا يوجد لقاح واحد على مستوى العالم تبلغ نسبة أمانه 100%، وبالتالي فإن أي لقاح لكي يستخدم يجب ان تكون مميزاته أكثر من أضراره، من أجل تحجيم فرص انتشار العدوى.

وأضاف "رحيم"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "أسترازينيكا موجود في انجلترا والهند وكوريا، وعموما فإن اللقاحات ليست كافية بمفردها من أجل منع الإصابة بالفيروس، بل يجب الاجراءات الاحترازية".

وتابع الباحث في علم الفيروسات بجامعة لانكستر البريطانية، أن العالم يشهد 13 لقاحا لفيروس كورونا المستجد، اعترفت منظمة الصحة العالمية بـ4 منهم فقط هم فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون، وهناك أكثر من 59 لقاح مازالت تحت التجارب السريرية.

وأردف أن منظمة الصحة العالمية تدعم "كوفاكس" لمنح اللقاحات للدول الأكثر احتياجا، بسبب ارتفاع أسعارها، إذ أن سعر لقاحي موديرنا وفازير يتراوح ما بين 24 إلى 37 دولار للجرعة الواحدة، موضحًا: "لذلك كنت فخورا جدا عندما افتتح الرئيس السيسي مدينة الدواء من أجل توطين اللقاحات في مصر، وبخاصة أن الدول بدأت في إنتاج لقاحاتها على غرار الهند وبريطانيا".

وأوضح، أن الحل الأمثل للقاحات هو تلك المستخدمة عن طريق الأنف: "من 3 إلى 5 أشهر سيكون لدينا لقاحا جاهزا للاستخدام عن طريق الأنف"، لافتًا إلى أن لقاح جونسون أند جونسون تم الموافقة على استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مشكلته الوحيدة أن كفاءته 60% لكن الإنسان يحصل عليه لجرعة واحدة، وقد يستخدم للحيوانات أيضًا.

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