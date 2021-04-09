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خالف وظيفته.. أجهزة الأمن تجري التحقيق مع رئيس حي 15 مايو بالدقي
الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:49 ص
إيمان عبد العاطي
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تجري أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق مع "ا.ا" رئيس حي 15 مايو الحالي ورئيس حي عين شمس السابق، وذلك على خلفية القبض عليه تهمة البناء المخالف بمنطقة الدقي، وسط الجيزة.
التحريات أشارت إلى أنه أثناء مرور حملة مفاجئة من مسؤولي الحي لتفقد الشوارع، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع متفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي.
وحضرت قوة من قسم الدقي وألقت القبض على المشكو في حقه واقتياده إلى ديوان القسم، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.
مصادر أمنية مسؤولة أكدن إلى الفجر أن رئيس الحي خلف مقتضيات وظيفته لأنه منوط به التصدي لمثل تلك المخالفات، مشيرة إلى أنه سيتم الواقعة إلى النيابة العسكرية.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، أن الشخصية المقبوض عليها بقسم شرطة الدقي بتهمة البناء المخالف، هو البير الفونس ويعمل رئيسا لمدينة 15 مايو حاليا، ورئيس حي عين شمس سابقا، ويحمل بطاقة رقم قومي بها وظيفة سيادية.
وأكدت المصادر، أن الجميع يعمل في إطار القانون، ولا أحد فوق القانون، مشيرة إلى أن رئيس الحي مازال محتجزا بقسم شرطة الدقي، تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية.
كان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة، تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء.
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