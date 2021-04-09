13 شخصا يسرقون 2 مليون جنيه من آخر عقب بيع أرضه بالبحيرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، أنه أثناء استقلاله سيارة قيادة سائق وبصحبته نجله، أحد الأشخاص، وسيرهم بدائرة المركز، عائدًا من قطعة أرض زراعية "كائنة بدائرة مركز شرطة بدر" كان يمتلكها وقام ببيعها واستلام مبلغ (2 مليون جنيه) اعترضتهم سيارتين ملاكي وترجل منهما مجهولين وهددوهم باستخدام سلاح نارى "طبنجة"، واستولوا على المبلغ المالي ومفاتيح السيارة وأتلفوا إطاراتها وفروا هاربين مُستقلين السيارتين.





وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 13 شخص "لـ6منهم معلومات جنائية"، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه سمسار عقارات وأراضي ، مستغلًا لطبيعة عمله وعلمه بموعد استلام المجنى عليه للمبلغ المالي كونه أحد وسطاء بيع الأرض، فقام بالاتصال بأفراد التشكيل وأخبرهم بتحرك المجنى عليه، فقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم والسيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي - 2 طبنجة - 6 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة").





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.