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قبل رمضان.. وزارة الحج والعمرة تعلن عن آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أكدت وزارة الحج والعمرة إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).

 

ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

 

وأكدت الوزارة, ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وحجز التصاريح من خلال المنصات الرسمية المعتمدة.

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وزارة الحج والعمرة شهر رمضان الصلاة في الحرمين السعودية

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