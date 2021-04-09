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موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة
الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:30 م
حسام مجدي
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يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل ١٨ أبريل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق الأهلي ضد نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز على قناة "اون تايم سبورت" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.
ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة بينما يتواجد فريق الأهلي في المركز الثالث برصيد ٢٧ نقطة.
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