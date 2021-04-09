انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية.. والإنقاذ النهري تحاول انتشال قائدها

سقطت سيارة ملاكي بترعة المريوطية بالقرب من كوبري العزيزية بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن سقوط سيارة بمجرى الترعة.





وتبين أنه أثناء مرور سيارة ملاكي "فضي اللون" بالطريق المتاخم لترعة المريوطية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وسقوطها بالمجرى المائي.



