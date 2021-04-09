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الإسكان: جاري الانتهاء من تنفيذ 2560 وحدة بالعمارات و952 وحدة فيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 2560 وحدة (64 عمارة) بعمارات الاستخدام المختلط بالحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه جارٍ أيضاً الانتهاء من تنفيذ   952 وحدة سكنية (485 مبنى) بمباني الفيلات والتاون هاوس بالمجاورتين الرابعة والخامسة بالحي بنسبة إنجاز بلغت نحو 93%.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن عمارات الاستخدام المختلط تحتوي على خدمات بمسطحات تجارية وإدارية  بمساحة 73600 م2 تجاري، ومساحة  77760 م2 إداري، وتعد كخدمات للحي بالإضافة إلى الخدمات المركزية بمنطقة الواحة وتحتوي كل عمارة من تلك العمارات على بدرومين ودور أرضي تجاري، ودور ميزانين إداري و٦ أدوار سكنية كما تحوي بداخلها مناطق بلازا وممشى سياحيا ونافورة وكافتريات وجميع الخدمات، وذلك في كل منطقة لكل مجاورة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن  فيلات الحي السكني الثالث بمشروع الـ Almaqsad بالمنطقة  D4المجاورة الرابعة، تأخذ الطراز المعماري الحديث، منها ما هو تاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفردة، بمساحات مختلفة، ويحيط بتلك المنطقة سور خارجي لتوفير وسائل الأمان، بينما مباني الفيلات بالمجاورة الخامسة بالمنطقة D5 تأخذ الطراز المعماري بشرق المتوسط.

وقال المهندس شريف الشربيني: تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات  خدمية بالحي السكني الثالث R3  بنسبة إنجاز تخطت %90، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مسجد محلى لعدد 150 مصلي، وجارٍ تسليمه لوزارة الأوقاف تمهيدا للافتتاح، وكذا تم الانتهاء من سوقين تجاريتين على مستوى عال من التنفيذ، تضم 10 محال تجارية لكل سوق، وتم بيع سوق منها في مزاد علني للجمهور، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنفيذ مبنى مجمع مطاعم بمساحة ٦ آلاف م2 يشمل هايبر، والدورين الأول والثاني تجاري، والدور الثالث إداري، ومبنى سوق تجارية "وطنية ماركت"، وحضانتين بنسب متقدمة من الإنجاز.

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