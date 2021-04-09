خلال 24 ساعة.. ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقأسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط 1261 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:





تمكنت من ضبط (3،28 طن "لحوم مجمدة، أسماك مجمدة، رنجة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة كفرا لشيخ.





ونجحت في ضبط (2،54 طن "مفروم لحوم، دواجن، كبدة مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسيوط.





واستطاعت ضبط (2،52 طن "مصنعات لحوم ودواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسيوط.





ضبط (2،18 طن "مصنعات لحوم، مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة أسيوط.





قامت بضبط (7،25 طن "دقيق بلدى مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قدرت بقيمة 43500 جنيه ) تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (قائد سيارة نقل) بمحافظة الغربية.





ضبط (مالك مخبز بلدي) بمحافظة أسيوط لقيامه بتجميع (3،15 طن "دقيق بلدي مدعم" وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق قدرت قيمتها بـ 18900 جنيه).





اضطلعت في ضبط (مالك مدشة أعلاف بدون ترخيص) بمحافظة دمياط لقيامه بتجميع (2،65 طن "دقيق بلدي مدعم" مخصص ربطًا على المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق للإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بقيمة بـ 15900 جنيه).









تمكنت من ضبط (عدد 20000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة " بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الشرقية.





نجحت في ضبط (20 طن "نخالة خشنة" معبأة داخل أحواله غير صالحة للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة أسيوط.





اضطلعت الإدارة بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وحجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول.. أسفرت عن ضبط عدد (103) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 29468 عبوة سجائر).

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



