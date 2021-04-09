في غياب حجازي.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال بقمة الدوري السعودي

يواجه نادى اتحاد جدة نظيره الهلال اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة اتحاد جدة المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، سعود، عمر هوساي، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، فهد المولد، عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: بريجوفيتش، رومارينهو.



