موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره أستون فيلا الذي يضم ثنائي الفراعنة أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.





وتنطلق مباراة ليفربول مع أستون فيلا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، يوم السبت الموافق 11 أبريل الجاري، في الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).





ليفربول يدخل المباراة وفي جعبته 49 نقطة جمعها من 30 مباراة، حيث حقق 14 انتصارًا، و7 تعادلات، و9 هزائم، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 36 هدفًا، بينما يحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 44 نقطة من 13 انتصارا و5 تعادلات و11 هزيمة، سجل 42 هدفا واستقبل 31 هدفا.





ومن المتوقع أن تشهد المباراة المرتقبة مشاركة النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول حيث يعول عليها الجهاز الفني في مباريات الفريق، كما سيشارك الثنائي تريزيجيه والمحمدي مع فريق أستون فيلا.





وستذاع المباراة بين ليفربول وأستون فيلا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الانجليزي والدوريات الأوروبية الكبرى بالموسم الحالي.



