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هكذا هنأت ريهام عبدالغفور شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
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هنأت الفنانة ريهام عبد الغفور، شقيقتها ريم بعيد ميلادها،وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

 ونشرت ريهام عبر الغفور، صورة لها مع شقيقتها،وعلقت قائلة:"‏‪أطيب وأحن كائن حي على وجه الأرض  أختي كل سنة وانتي طيبة حبيبتي".

 

 وتشارك ريهام عبد الغفور في بطولة مسلسل قصر النيل كل من صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي
 

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول فترة الستينيات ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى تطرات فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.  
 

 

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