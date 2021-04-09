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الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم وليد أزارو

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق السعودي، الجدل بشأن حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضم وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت أنباء قوية في الأيام الماضية بشأن وجود رغبة من جانب مسئولي الزمالك في التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض رحيل مصطفى محمد الذي رحل عن النادي خلال نافذة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد الدبل في تصريحات صحفية أن الزمالك لم يطلب التعاقد مع وليد أزارو لاعب الفريق بشكل نهائي، مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن وجود مفاوضات لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة أمر لا أساس له من الصحة.

وتابع: "لاتوجد أفضلية تمنح النادي الأهلي الحق في تواجد أزارو داخل القلعة الحمراء حال عودته إلى مصر، العقد بيع وشراء ومتمسكون بلاعب الفريق ولن نسمح برحيله بشكل نهائي".

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